Area standings update: Feb. 11

Boys' basketball

Section 8AA North

1. Warroad (7-1 overall, 3-0 section) QRF: 30

2. Dilworth-Glyndon-Felton (3-1, 3-1) QRF: 26

3. Thief River Falls (5-3, 5-1) QRF: 53

4. Hawley (3-4, 2-4) QRF: 76

5. East Grand Forks (3-4, 1-3) QRF: 90

6. Roseau (3-5, 1-1) QRF: 101

7. Park Rapids (2-5, 2-1) QRF: 91

8. Bagley (2-6, 0-2) QRF: 102

9. Crookston (1-7, 0-7) QRF: 118

Section 8AA South

1. Breckenridge (5-1, 4-0) QRF: 8

2. Perham (5-2, 4-2) QRF: 18

3. Wadena-Deer Creek (5-2, 0-0) QRF: 37

4. Fergus Falls (5-3, 0-0) QRF: 11

5. Pelican Rapids (4-3, 3-3) QRF: 60

6. Frazee (4-4, 3-3) QRF: 67

7. Barnesville (3-3, 2-3) QRF: 62

8. Menahga (1-4, 0-1) QRF: 102

9. Staples-Motley (1-8, 1-2) QRF: 112

Section 8A East

1. Win-E-Mac (7-2, 3-2) QRF: 28

2. Cass Lake-Bena (6-2, 5-0) QRF: 21

3. Red Lake (4-2, 1-1) QRF: 53

4. Northome-Kelliher (5-4, 2-3) QRF: 87

5. Goodridge-Grygla (5-5, 4-4) QRF: 72

6. Fosston (4-4, 2-3) QRF: 76

7. Blackduck (3-4, 2-2) QRF: 75

8. Clearbrook-Gonvick (1-5, 2-5) QRF: 101

9. Lake of the Woods (0-3, 0-6) QRF: 142

Section 8A West

1. Fertile-Beltrami (7-1, 3-0) QRF: 11

2. Stephen-Argyle (6-1, 6-1) QRF: 25

3. Badger/Greenbush-Middle River (6-1, 4-1) QRF: 12

4. Red Lake County (5-2, 5-1) QRF: 36

5. Northern Freeze (4-3, 4-2) QRF: 34

6. Warren-Alvarado-Oslo (4-4, 3-4) QRF: 59

7. Ada-Borup (3-5, 2-2) QRF: 88

8. Sacred Heart (2-5, 2-4) QRF: 103

9. Kittson County Central (0-8, 0-6) QRF: 138

10. Climax-Fisher (0-9, 0-5) QRF: 143

Girls' basketball

Section 8AA North

1. Crookston (7-1, 6-1) QRF: 20

2. Hawley (6-2, 6-2) QRF: 32

3. Park Rapids (3-4, 3-2) QRF: 70

4. Thief River Falls (2-5, 2-2) QRF: 91

5. Dilworth-Glyndon-Felton (2-6, 2-6) QRF: 89

6. East Grand Forks (2-6, 1-4) QRF: 101

7. Warroad (2-6, 0-2) QRF: 112

8. Roseau (1-5, 1-4) QRF: 102

9. Bagley (0-8, 0-1) QRF: 126

Section 8AA South

1. Pelican Rapids (7-1, 5-1) QRF: 13

2. Menahga (5-1, 2-0) QRF: 27

3. Breckenridge (6-2, 5-1) QRF: 23

4. Perham (5-3, 5-2) QRF: 39

5. Fergus Falls (5-3, 0-1) QRF: 6

6. Barnesville (4-3, 2-3) QRF: 50

7. Wadena-Deer Creek (4-4, 0-2) QRF: 93

8. Staples-Motley (3-5, 1-2) QRF: 83

9. Frazee (1-6, 1-6) QRF: 99

Section 8A East

1. Fosston (8-0, 4-0) QRF: 14

2. Cass Lake-Bena (6-1, 4-0) QRF: 23

3. Red Lake (5-1, 3-1) QRF: 47

4. Goodridge-Grygla (5-2, 4-2) QRF: 35

5. Clearbrook-Gonvick (3-2, 2-2) QRF: 59

6. Kelliher-Northome (3-4, 1-3) QRF: 73

7. Blackduck (1-5, 0-3) QRF: 111

8. Win-E-Mac (1-7, 0-3) QRF: 109

9. Lake of the Woods (0-3, 0-2) QRF: 134

Section 8A West

1. Stephen-Argyle (7-0, 7-0) QRF: 10

2. Red Lake Falls (7-2, 6-2) QRF: 32

3. Fertile-Beltrami (5-2, 2-1) QRF: 31

4. Warren-Alvarado-Oslo (5-3, 5-3) QRF: 52

5. Badger/Greenbush-Middle River (5-3, 2-2) QRF: 25

6. Kittson County Central (3-5, 2-5) QRF: 67

7. Northern Freeze (2-4, 1-4) QRF: 78

8. Climax-Fisher (1-2, 2-5) QRF: 96

9. Red Lake County Central (2-5, 2-5) QRF: 91

10. Sacred Heart (1-7, 1-7) QRF: 107

Boys' hockey

Section 8A

1. Red Lake Falls (7-2, 4-1) QRF: 12

2. Warroad (5-1-2, 3-1-0) QRF: 4

3. Kittson County Central (4-2-1, 3-1-1) QRF: 42

4. Detroit Lakes (5-3, 2-2) QRF: 30

5. East Grand Forks (4-5, 2-0) QRF: 10

6. Thief River Falls (3-4-1, 3-2-1) QRF: 43

7. Park Rapids (3-4, 1-2) QRF: 52

8. Bagley/Fosston (3-5, 0-3) QRF: 55

9. Crookston (1-5, 1-2) QRF: 71

10. Lake of the Woods (0-6, 0-5) QRF: 80

Girls' hockey

Section 8A

1. Warroad (5-1, 2-0) QRF: 1

2. Detroit Lakes (4-3, 1-2) QRF: 34

3. Thief River Falls (3-3, 2-1) QRF: 28

4. Crookston (4-5, 2-3) QRF: 33

5. East Grand Forks (2-6, 2-3) QRF: 32

Wrestling

Section 8A

1. Badger/Greenbush-Middle River (11-3, 4-1) QRF: 16

2. United North Central (11-5, 2-0) QRF: 20

3. Crookston (12-6, 3-1) QRF: 26

4. Mahnomen-Waubun (7-6, 2-3) QRF: 56

5. Fosston/Bagley (7-7, 4-0) QRF: 41

6. Frazee (4-5, 0-0) QRF: 36

7. Park Rapids (3-9, 1-4) QRF: 67

8. Fertile-Beltrami (2-10, 1-4) QRF: 72

9. Red Lake County Central (1-9, 0-4) QRF: 76

