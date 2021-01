Area scores update: Jan. 28

Times Report

Boys' basketball

Thursday, Jan. 21

Friday, Jan. 22

Bagley 72, Climax-Fisher 50 (Bagley)

Fertile-Beltrami 62, Fosston 40 (Fertile)

Hawley 74, Ada-Borup 46 (Ada)

NCE/U-H 54, Park Christian 43 (Twin Valley)

Sacred Heart 51, Warren-Alvarado-Oslo 30 (East Grand Forks)

Stephen-Argyle 68, Kittson County Central 25 (Stephen)

Win-E-Mac 45, Thief River Falls 43 (Thief River Falls)

Monday, Jan. 25

Blackduck 50, Fosston 48 (Blackduck)

Fertile-Beltrami 80, Ada-Borup 73 (Ada)

Tuesday, Jan. 26

Thief River Falls 68, Crookston 34 (Thief River Falls)

Badger/Greenbush-Middle River 68, Sacred Heart 58 (Greenbush)

East Grand Forks 72, Kittson County Central 42 (Lancaster)

NCE/U-H 77, Climax-Fisher 71 (Climax)

Warren-Alvarado-Oslo 61, Roseau 48 (Roseau)

Win-E-Mac 46, Park Christian 33 (Erskine)

Girls' basketball

Thursday, Jan. 21

Crookston 54, Park Rapids 19 (Park Rapids)

Ada-Borup 50, Park Christian 35 (Moorhead)

Fertile-Beltrami 69, Win-E-Mac 23 (Erskine)

Fosston 81, Bagley 7 (Bagley)

Goodridge-Grygla 51, Warren-Alvarado-Oslo 46 (Grygla)

Mahnomen-Waubun 67, NCE/U-H 50 (Ulen)

Red Lake Falls 45, Sacred Heart 31 (East Grand Forks)

Stephen-Argyle 70, Red Lake County Central 36 (Argyle)

Thief River Falls 40, Warroad 35 (Thief River Falls)

Friday, Jan. 22

Hawley 51, East Grand Forks 39 (East Grand Forks)

Red Lake Falls 54, Goodridge-Grygla 53 (Red Lake Falls)

Monday, Jan. 25

Fosston 46, Fertile-Beltrami 42 (Fertile)

NCE/U-H 57, Park Christian 48 (Moorhead)

Warren-Alvarado-Oslo 64, Kittson County Central 50 (Warren)

Tuesday, Jan. 26

Crookston 73, Roseau 29 (Crookston)

Fertile-Beltrami 49, Ada-Borup 38 (Ada)

Fosston 61, Red Lake County Central 53 (Oklee)

Stephen-Argyle 57, Sacred Heart 27 (East Grand Forks)

Boys' hockey

Thursday, Jan. 21

East Grand Forks 7, Fargo Davies 3 (Fargo)

May-Port 4, Red Lake Falls 2 (Mayville, N.D.)

Friday, Jan. 22

Bemidji 12, Crookston 2 (Bemidji)

Bagley/Fosston 5, Moose Lake Area 4 (OT) (Moose Lake)

Kittson County Central 3, Thief River Falls 3 (OT) (Thief River Falls)

Tuesday, Jan. 26

Red Lake Falls 4, Detroit Lakes 2 (Detroit Lakes)

Thief River Falls 9, Lake of the Woods 0 (Baudette)

Girls' hockey

Thursday, Jan. 21

Fargo North-South 7, East Grand Forks 3 (East Grand Forks)

Warroad 6, Thief River Falls 0 (Warroad)

Friday, Jan. 22

Monday, Jan. 25

Tuesday, Jan. 26

Fargo Davies 7, East Grand Forks 0 (East Grand Forks)

Thief River Falls 3, West Fargo United 2 (OT) (Thief River Falls)

Wrestling

Thursday, Jan. 21

Fosston/Bagley 57, Fertile-Beltrami 15 (Fosston)

Park Rapids 60, Red Lake County Central 16 (Oklee)

Pequot Lakes/Pine River-Backus 61, Fertile-Beltrami 9 (Fosston)

Pequot Lakes/Pine River-Backus 56, Fosston/Bagley 18 (Fosston)

Roseau 24, Red Lake County Central 18 (Oklee)

Friday, Jan. 22

Monday, Jan. 25

Tuesday, Jan. 26

Barnesville 47, Fertile-Beltrami 12 (Fertile)

Mahnomen-Waubun 42, Fertile-Beltrami 39 (Fertile)

Scores are from minnesota-scores.com.

The Times welcomes your feedback. You can send any comments or questions to our office at (218) 281-2730 or sports editor Jacob Shames at jshames@crookstontimes.com.

Follow along on Twitter @crookstonsports and @Jacob_Shames for all the latest stories and live game updates.