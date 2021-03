Crookston High School Honor Rolls for the first semester of 2020-2021

Submitted

Crookston Times

Crookston High School students who earned a spot on the “A” and “B” honor rolls for the first semester of the 2020-2021 school year are recognized here:

“A” HONOR ROLL:

Grade 12: Gavin Anderson, Amber Cymbaluk, Linnea French, Emily Funk, Danielle Haake, Karsten Isaacson, Joslynn Leach, Janae Luckow, Andrew MacGregor, Gabriel Montieth, Victoria Proulx, Sophia Rezac, Easton Tangquist, Ella Weber, Lucas Winger

Grade 11: Evan Christensen, Erik Coauette, Jenna Coauette, James Deleon, Olivia Huck, Hannah Lindemoen, Justin Lindgren, Ava Lopez, Hannah Loraas, Luke Noah, Emma Osborn, Amanda Schultz, Mallorie Sundeen, Alexia Threatt, Austin Trinkle, Hayden Winjum

Grade 10: Mackenzie Aamoth, Zara Baig, Halle Bruggeman, Grace Fischer, Anna Funk, Lily Grove, Thor Harbott, Megan Haugen, Xander Kuchan, Libby Salentine, Emilee Tate

Grade 9: Caden Boike, Emily Boucher, Amelia Cordova, Emma Gunderson, Nathan Johanneck, Morgan Nelson, Ny Nhu Nguyen, Isabelle Smith, Brannon Tangquist, Nashalie Tellez, Isaac Thomforde, Brekken Tull, Halle Winjum

Grade 8: Paige Abrahamson, Kaylie Clauson, Brandon Colborn, Michael Deng, Ava Edwards, Miryah Epema, Jack Everett, Mackenzie Funk, Madeline Harbott, Naomi Johnson, Makenna Kopecky, Joey Nesseth, Naomi Olson, Georgia Sanders, Grace Smith

Grade 7: Chloe Boll, Garrett Fischer, Gunnar Groven, Ashton Hoffman, Samuel Widseth, Reggie Winjum

“B” HONOR ROLL:

Grade 12: Emma Boll, Zachary Brown, Chloe Bruley, Nolan Dans, Noah Dragseth, MacKenze Epema, Jasmine Haglund, Gunner Hooper, Jamee Johnson, Maria Lisov, Savannah Meine, Jacob Miller, Carter Nelson, Alyssa Spillum, Kaleb Thingelstad, Cameron Weiland

Grade 11: Blaine Andringa, Morgen Arguelles, Emily Balboa, Aleah Bienek, Joseph Brule, Bailey Cameron, Austin Crawford, Cade DeLeon, Jazmine Doyea, George French, Jackson Garmen, Gunnar Gunderson, Jacob Hesby, Madison Hoiland, Zach Johnson, Brianna Kelly, Alex Kozitka, Breanna Kressin, Christina Lisov, Logan Melvie, Clara Myer, Haden Michaelson, Gage Nelson, Grant Nelson, Ellie Nesseth, Claire Oman, Amelia Overgaard, Mason Owens, Angelica Perala, Ally Perreault, Samantha Sanders, Kimberley Saucedo, Rylee Solheim, Isaac Wandrie

Grade 10: Ryan Abeld, Jack Anderson, Jaren Bailey, Elliot Bartrum, Ethan Boll, Abigail Borowicz, Ethan Bowman, Kayla Brekken, Hannah Brouse, Carly Brown, Brianna Colborn, Dalton Delude, Jackson Demarais, Jack Doda, Stella Duden, Ethan Erdman, Dokken Erdmann, Layten Fuentes, Lorelai Hebert, Deondre Isum, Nathan Kelly, Ella Kiel Hunter Knutson, Hannah Leckie, Tatum Lubinski, Kailee Magsam, Ariana Narvaez, Amber Olslund, Omar Petithomme, Samantha Rezac, Katelynn Schulz, Jenna Seaver, Zachary Tahran, Jayden Taylor, Braxton Volker, George Widman

Grade 9: Hope Alexander, Leila Bautista, Kristine Bernd, Coral Brekken, Katelyn Christensen, Carter Coauette, Koda Donarski, Calleigh Fanfulik, Jia Gaber, Clay Hanson, Edward Luckow, Lucas Miller, Gabriel Noah, Isaac Ramirez, Esmeralda Saucedo, Ashton Shockman, Cassie Solheim, David Threatt, Frankie Torvinen, Evin Trudeau

Grade 8: Grace Alexander, Weston Benoit, Michael Bochow, Emily Bowman, Jack Buhler, Julia Buhler, Matthew Contreras, Chase Cormican, Addison Fee, Conner Hanson, Riley Helgeson, Parker Kelly, Alvin Killough, Carley Knutson, Danielle Kresl, Ella Lanctot, Chase Larson, Rylan Lubarski, Teagen Lubinski, Tyler Michaelson, Hunter Nicholas, Adrienne Olson, Bradyn Pederson, Ryan Street, Dylan Thode, Lincoln Waldal, Joslyn Wallace

Grade 7: Madelyn Anderson, Ashlyn Bailey, Jasmine Blow, Logan Brekken, Jace Bruggeman, Ethan Bubna, Brady Chandler, Cody Demarais, Greyson Ecker, Kahnen Hansen, Emelia Hoerner, Janessa Kunstleben, Emma Laplante, Morgyn Larson, Dakota Laughery, Hayley Leckie, Zander Luckow, Ava Martin, Connor Maruska, Claire McDonald, Halle Nicholas, Lucas Perala, Zachariah Plante, Jason Polendo, Taylor Schulz, Tarek Siegle, Lucy Smith, Aaron Stroot, Makayla Tahran, Nashelle Tellez Vasquez, Avery Trudeau, Taylor Wieland, Peter Wiersma