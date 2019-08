The 2019 Crookston Ox Cart Days Run 5K and 10K top three results are as follows:

5K - Ben Andringa (17:56), Lee Sims (18:13), Ben Brantner (19:27)

5K - Jacqueane Burke (24:15), Anna Brekken (24:26), Brinna Egeland (25:05)

10K - Henry Fischer (45:00), Seth Wilkes (47:49), Dillon Altepeter (49:50)

10K - Katelyn Wagner (53:46), Gladys Bakken (53:59), Diane Palkert (54:42)