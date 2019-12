On Friday, under the direction of Cathy Bruce, Northside Elementary students held their "Holidays, Holidays" concert in the Event Center at St. James High School.

Kindergarten through second-grade students kicked off the festivities before giving way to the third, fourth and fifth graders.

Each of the grades had actors and props to add to the showmanship.

Kindergarten:

Under The Tree

Little Lamb

Jingle, Jingle, Jingle

Snowman Jump

Presents: Kolby Schulte, Natalie Menssen, Rennick Romsdahl, Erick Vite

Jingle Bells: Lesly Lopez, Amia Johnson, Ariel Melendez, Easton Tetzloff, Francisco Lopez Solum

Snowmen: Alexandra Rodriguez Callejas, Brynlee Winrich, Olivia Monnens

First Grade:

Silver And Gold

There Was A Little Baby

Este Es La Navidad

Snowman Choir

Jingle Bells: Nelia Flores, Juan Almanza, Quinn Mathistad, James Galloway, Britany Cruz Funez

Maracas: Kallie Ringen, Abraham Rodriquez, Estafanie Fernandez, Duane Nelson

Snowmen: Ariyah Moriel, Cadence Berg, Briella Kreel

Second Grade:

Golden Ribbons, Silver Bows

Sing A Glad Noel

Marshmallow World

Holiday, Holiday

Clouds: Marshall Smith, Makya Keosaksith, Sebastian Trejo Esqueda, Lexi Hatfield

Trees: Kaylin Perez Tema, Joel Hernandez, Yanezli Sanchez, Arian Carillo, Neftali Hernandez Garcia

Sun: Tristyn Gleason

Signs: Aaleah Lenz, Brooks Hohenstein, Lauren Sturm, Ryker Romsdahl, Samuel Spitzner, Sawyer Schmidt

Letters: Erika Rodriguez, Aubrey Wilson, Max Zavalo, Chace Saverino, Estrella Lopez, Jesus Rodriguez, Cardona, Charlie Carlson, Allie Winrich, Nestor Diaz Parra, Sophia Ontiveros, Thomas Wolner, Jaylah Padron

Third Grade:

Rock The Holly

Sing For Joy

Sleigh Ride

Food, Food, Food

Actors: Trey Moser, McKinley Marxen, Anna Nelson, Diego Lopez, Sarah Weston, Malakai Blackford

Small Group: Nevada Anderson, Devyn Paris, Alivia Rayo, Hadley Swanson, Ella Jungers, Anahi Cosme, Alieah Sperl, Genesis Montelongo San Miguel

Jingle Bells: Gunnar Helling, Adrian Rayo, Mya Lopez Montenegro, Mika Ackerman

Actors: Jon Olivares-Fuentes, Diego Olvera Botello, Cylus Malmgren, Elijah Eagle, Nicole Martinez, Jasmin Baquedano, Ulises Salazar, Lupita Pineda, Austin Luna, Parker Murch, Celeste Ramirez

Have A Very Merry Christmas: Annie Watson, Estrella Leyva, Laila Romsdahl, Kaleigh Besel, Izzy Alphs, Gloria Lopez De La Cruz, Hazly Lopez Baltazar

Fourth Grade:

Have A Very Merry Christmas

Holiday, Holiday

On The Road To Bethlehem

Winter Wonderland

Yes, We Have No Pinatas

Signs: Ohmauri Zamarripa, Hudson Flohrs, Andres Cuellar, Ava Sturlis, Paige Ebeling, Fransisco Trevino

Jingle Bells: Margaritz Zuniga, Riley Miller, Jazmin Olvera, Kael Escalante

Maracas: Domingo Pablo Lopez, Reyna Haycraft, Harmony Kreel, Layton Anderson, Juan Esqueda

Clerk: Brayden Sturm

Customer: Brody Miller

Actors: Jacob Cardenas, Landyn Jones, Rylie Peterson, Rylee Hohenstein, Alex Medrano, Nyeli Portillo, Annabella Postolka, Andres Rodriguez, Addison Wilson, Pamela Garcia Ibarra, Nora Geiger, Lupita Hernandez Raya, Mattea Christensen

Feels Like Christmas: Raul Rios, Ethan Cuellar, Alyssa Helling, Brenna Ekstrum, Addison Paulson, Valerie Carmona, Adrian Rodriguez-Farr, Fernando Sanchez Cruz

Fifth Grade:

Feels Like Christmas!

Winter Walk

Alleluia, Hoodie Alleluia

Solfege Santa

Christmas Through The Eyes Of A Child

Small Group: Emily Avila, Soraya Aguilar, Karelly Rosas, Valeria Aguilar, Jessica Panjoj Saquic, Elizabeth Shores, Shane Wagner, Axel Magallanes-Avila, Kaitlyn Schlomann, Penny Ringham, Ryan Gonzalez, Ruben Zamora

Conductor: Joshua Klinkner

Santa: Sawyer Olson

Missus Claus: Alexis Ontiveros

Elves: Osiris Ramirez Rodriguez, Cayla Wright, Marli Zamarripa

Reindeer: Pedro Haycraft, Hannah Helget, Tyler Nash, Brayan Ramirez Gomez

Trophy: Daisy Carlson

Signs: Zachary Curry, Carmyn Gleason, Maria Cac Perez, Isaac Monnens, Julissa Aguilar Molina